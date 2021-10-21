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Общество21 октября 2021 7:54

Омские депутаты раскритиковали проект скейт-парка у Туриста

Спортплощадку хотели установить на месте заброшенного котлована рядом с торговым центром
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Специальная площадка для занятий у омских скейтеров, видимо, еще долго не появится.

Специальная площадка для занятий у омских скейтеров, видимо, еще долго не появится.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Недавно в центре Омска рядом с торговым центром «Летур» на остановке «Дом туриста» засыпали заброшенный котлован. Примерно тогда же появилась информация о том, что на его месте появится площадка для занятий скейтбордингом. Эту новость позитивно приняли омичи, а вот депутаты горсовета на заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования наоборот раскритиковали.

По мнению некоторых из депутатов, скейт-парк в историческом центре города неприемлем. А по мнению Сергея Дроздова, тот, кто является автором этой идеи, «не знает город Омск и не понимает, куда жители передвигаются». Как альтернативный вариант чиновники предложили разместить скейт-парк на «Зеленом острове».

Стоит отметить, что молодежь давно облюбовала для отработки трюков на скейте и самокате небольшую площадь у памятника Ленину в начале Любинского проспекта. От этой локации до Туриста, где планировали скейт-парк, всего несколько минут ходьбы.