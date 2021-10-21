Губернатор Александр Бурков: Необходимо развивать материально-техническую базу для омского спорта

В регионе создана система поддержки развития омского спорта. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Александр Бурков отметил успехи и достижения омских спортсменов на международной арене. Однако он уверен: эту сферу нужно продолжать поддерживать.

- Необходимо развивать материально-техническую базу. С учетом дефицита бюджета для этого требуется привлекать внебюджетные инвестиции. Мы уже запускаем проект строительства 25-метрового бассейна на "Московке-2" в Омске. Удалось привлечь инвестора под концессию, а это позволит получить федеральную субсидию в сумме 250 млн, - рассказал в Бюджетном послании глава региона. - Поддержана заявка области о долевом участии Федерации фехтования России в строительстве фехтовального центра в Омске. На условиях государственно-частного партнерства инвестор готов вложить 210 млн. рублей.

В следующем году начнется проектирование центра стрелковой подготовки. В планах и пройти лицензирование стрельбища на биатлонном комплексе в Муромцево. А в 2022 году будет начато проектирование биатлонно-лыжного комплекса в Советском округе.