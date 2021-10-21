Александр Бурков: Нужно создать отдельное министерство, отвечающее за цифровое развитие Омской области

Глава региона поручил омскому правительству создать отдельное министерство, которое будет отвечать за вопросы цифрового развития. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Во время Бюджетного послания губернатор Омской области обратил внимание на необходимость максимально упростить получение государственных услуг с переводом их в онлайн. Такая задача поставлена перед региональным правительством.

- Мы должны активно включиться в реализацию федеральной инициативы «Социальное казначейство». Это принципиально новый подход к назначению мер социальной поддержки. Он предполагает беззаявительное «проактивное» информирование о доступных мерах государственной поддержки и упрощенное получение выплат - без сбора справок, просто по одному заявлению или даже без него, - подчеркнул Александр Бурков.

Как считает он, данная инициатива напрямую связана с цифровизацией региона. Губернатор поручил правительству проработать вопрос.

- Цифровой трансформации должно быть уделено максимальное внимание. Необходимо создать отдельное министерство, которое будет отвечать за вопросы цифрового развития. Поручаю Аппарату провести все необходимые мероприятия, - сказал Александр Бурков.