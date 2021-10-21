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Общество21 октября 2021 7:35

Александр Бурков: Нужно создать отдельное министерство, отвечающее за цифровое развитие Омской области

Это позволит упростить процесс получения госуслуг с переводом их в онлайн-режим
Источник:kp.ru
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Глава региона поручил омскому правительству создать отдельное министерство, которое будет отвечать за вопросы цифрового развития.

Глава региона поручил омскому правительству создать отдельное министерство, которое будет отвечать за вопросы цифрового развития.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Во время Бюджетного послания губернатор Омской области обратил внимание на необходимость максимально упростить получение государственных услуг с переводом их в онлайн. Такая задача поставлена перед региональным правительством.

- Мы должны активно включиться в реализацию федеральной инициативы «Социальное казначейство». Это принципиально новый подход к назначению мер социальной поддержки. Он предполагает беззаявительное «проактивное» информирование о доступных мерах государственной поддержки и упрощенное получение выплат - без сбора справок, просто по одному заявлению или даже без него, - подчеркнул Александр Бурков.

Как считает он, данная инициатива напрямую связана с цифровизацией региона. Губернатор поручил правительству проработать вопрос.

- Цифровой трансформации должно быть уделено максимальное внимание. Необходимо создать отдельное министерство, которое будет отвечать за вопросы цифрового развития. Поручаю Аппарату провести все необходимые мероприятия, - сказал Александр Бурков.