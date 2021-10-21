Павильон на остановке в Советском округе появился только после суда

В Омске так долго не ставили остановку, что на проблему обратила внимание прокуратура. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омичи пожаловались еще на одну остановку. На этот раз проблемы возникли в Советском округе на остановке «Коммунальная». Там, как обычно, убрали старый навес, а нового не поставили.

В ходе проверки прокуратура выявила и другие нарушения при обустройстве остановок. Так в обоих направлениях там не было ограждений. На остановке в сторону Химиков на остановке не было павильона, лавочек и урн. Прокуратура обратилась в суд, чтобы остановку все же привели в порядок. Суд обязал департамент городского хозяйства мэрии обустроить остановку в соответствии с необходимыми нормами. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.