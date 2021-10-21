Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 октября 2021 7:20

В Омской области начинается суд над водителем, который сел пьяным за руль и насмерть сбил ребенка

Трагический случай произошел в Черлаке
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Виновника трагедии будут судить.

Виновника трагедии будут судить.

Фото: Сергей ГАПОН

Трагедия произошла 3 июля в Черлаке. 28-летний местный житель напился и сел за руль своего «Фольксвагена». На большой скорости он ехал на улице Пролетарской. В какой-то момент вылетел на встречку и сбил шедшую по обочине 10-летнюю девочку. Ребенок от полученных многочисленных травм скончался на месте.

– Вину в содеянном обвиняемый признал, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – После вручения копии обвинительного заключения водителю уголовное дело будет направлено в Черлакский районный суд для рассмотрения по существу.