«Росводоканал Омск» приглашает студентов на практику с дальнейшим трудоустройством

На прошлой неделе в ОмГАУ состоялся «круглый стол», в рамках которого руководители омского водоканала рассказали студентам о преимуществах прохождения практики и трудоустройстве в ресурсоснабжающую компанию. Такое внимание к будущим молодым специалистам не случайно, ведь омский водоканал – ключевое предприятие жизнеобеспечения областного центра, где активно внедряются новые технологии и есть потребность в молодых специалистах, готовых генерировать и претворять в жизнь инновационные идеи.

«Сейчас в омском водоканале работает 202 выпускника ОмГАУ, из них 51 – обучались на факультете агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования. Мы надеемся, что после круглого стола у студентов возникнет еще больший интерес к предприятию. Мы готовы принимать ребят на производственную практику, а впоследствии и на работу. В водоканале есть немало интересных проектов, где можно себя проявить», - рассказывает генеральный директор «Росводоканал Омск» Сергей Шелест.

Сегодня на ресурсоснабжающем предприятии для молодых специалистов действует целая программа. Работает молодежный совет, который помогает в адаптации вновь принятых сотрудников, развита система наставничества. «Росводоканал Омск» предлагает официальное трудоустройство, стабильность и своевременность всех выплат, социальный пакет. Есть возможности для профессионального роста и научной деятельности – специалисты компании принимают участие в профильных научно-практических конференциях.

Кроме того, у сотрудников с дипломом бакалавра есть реальная возможность продолжить обучение на более высоком уровне - получить целевое место от предприятия для учёбы в магистратуре. Важно отметить, что в 2022 году впервые в омском водоканале студенты ОмГАУ смогут не просто пройти производственную практику, но и оплачиваемую стажировку.

Встречи со студентами факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования Омского государственного аграрного университета (ОмГАУ) проводятся регулярно. Этот факультет является базовым для омского водоканала.