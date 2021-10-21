В Омске медикам начнут официально доплачивать за прививки от ковида

Врачи смогут заработать, прививая омичей от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне стало известно, что медикам официально начнут доплачивать за то, что они ставят омичам прививки от коронавируса. Из документа следует, что за одного полностью привитого пациента врачу выплатят 95 рублей, а за внесение данных о нем в базу данных 10 рублей. Но такие суммы будут актуальны, если пациент привился двумя компонентами в одной поликлинике. Если курс он прошел в разных местах, то и оплату поделят пополам.

Отмечают, что доплаты будут начислять и медработникам, чьи должности не относятся к должностям врачей. Им за прививку начислят чуть больше, 100 рублей. В документе отмечают, что ставить прививки могут все от врача-стажера до заведующего отделением.