В Омске на полгода продлили перекрытие улицы Щербанева из-за строительства гостиницы

Уже довольно давно из-за строительства гостиницы на набережной Оми перекрыто движение по улице Щербанева. Изначально планировали открыть его 31 октября, но потом сроки сдвинулось на 1 августа. Вот только сократить строительство так сильно не вышло, и Щербанева осталась закрытой до осени.

Сейчас в мэрии сообщили, что перекрытие продлят ещё на полгода, до 30 апреля 2022 года. Причина все также связана со строительством гостиницы. Поэтому омичам и дальше придётся пользоваться объездами. Сейчас работы ведутся и на улице Чехова, там строят новую дорогу. Участок должны завершить этой осенью.