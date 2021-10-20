«Транснефть - Западная Сибирь» выполнила плановые работы на объектах

Во время плановой остановки магистрального нефтепродуктопровода Омск - Сокур было выполнено технологическое подключение трех построенных для замены участков общей протяженностью около 12,8 км. Старые участки демонтированы. Была произведена замена оборудования системы электроснабжения, линейной телемеханики и средств электрохимической защиты. В рамках проекта построены новые вдольтрассовые воздушные линии с целью обеспечения надежности электроснабжения МНПП. Была произведена замена опор, траверс, изоляторов, проводов в пролетах опор.

В период плановой остановки МНПП Уфа - Омск выполнено подключение четырех временных камер приема-пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД) для проведения внутритрубной диагностики.

На Анжеро - Судженской линейной производственно-диспетчерской станции сотрудники предприятия подключили трубопроводы узла смешения нефти к технологическим трубопроводам перекачивающей станции. На магистральном нефтепроводе Омск - Иркутск вырезан тройник на участке шлейфа на Ачинский НПЗ.

Проведенные работы и установленное оборудование позволят поддерживать высокий уровень промышленной и экологической безопасности производственных объектов предприятия во время эксплуатации МН и МНПП.

Транспортировка нефтепродуктов по МНПП возобновлена и производится в штатном режиме.