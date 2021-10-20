Руководство омского водоканала встретилось со студентами ОмГАУ

На встречу со студентами факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования ОмГАУ пришли руководители и технические сотрудники «Росводоканал Омск»: генеральный директор предприятия Сергей Шелест, директор по персоналу Анна Литвинова, инженер-технолог Светлана Безухова, начальник цеха очистных сооружений и сетей водоотведения Владимир Шмунк и начальник цеха по эксплуатации северных водопроводных сетей Дмитрий Краморов.

Ждут тех, кто хочет работать

Такое внимание к будущим молодым специалистам не случайно, ведь омский водоканал на сегодняшний день является одним из самых динамично развивающихся предприятий региона, где активно внедряются новые технологии, а значит здесь есть потребность в энергичных, креативных молодых специалистах, которые способные генерировать и решать инновационные задачи.

- Ваш факультет является базовым для омского водоканала. Сейчас на предприятии работает 202 выпускника ОмГАУ из них 51 – обучались на факультете агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования, - сказал на встрече студентам Сергей Шелест. – Мы хотим, чтобы в результате нашего сегодняшнего круглого стола у вас возник интерес к нашему предприятию, поскольку мы готовы принимать вас на производственную практику, а впоследствии и на работу. «ОмскВодоканал» - передовое предприятие, у нас есть немало интересных проектов, где вы сможете проявить себя.

Многолетнее сотрудничество предприятия и учебного заведения дает позитивные плоды. Декан факультета Наталья Гоман сообщила, что «ОмскВодоканал» является основным партнером факультета и поблагодарила за то, что предприятие оказывает помощь в создании материально-технической базы этого вуза и трудоустройстве выпускников.

- Рынок труда постоянно меняется и требует универсальных специалистов, а за производственниками будущее, - считает директор по персоналу «Росводоканал Омск» Анна Литвинова. – Нам нужны люди, которые быстро вливаются в работу. Поэтому важно, чтобы на практику приходили те студенты, которые хотят не просто посмотреть и провести время, а те, которым интересно работать.

Возможности для молодежи

Студентам показали презентацию, в которой было рассказано о том, что на омском водоканале действует целая программа для молодых специалистов. Здесь работает молодежный совет, который помогает в адаптации и решении разных вопросов, развита система наставничества. Кроме того, значительным плюсом в наше время является то, что компания «Росводоканал Омск» предлагает официальное трудоустройство, стабильность и своевременность всех выплат, соцпакет. Есть возможности для профессионального роста и даже для научной деятельности – специалисты компании принимают участие в различных профильных научно-практических конференциях.

Кроме того, перед будущими практикантами выступили сотрудники предприятия, которые когда-то сами были студентами этого факультета, а теперь занимают ведущие руководящие посты в омском водоканале. Они рассказали, как складывалась их трудовая биография, а также о возможностях карьерной траектории молодых специалистов. Например, у сотрудников с дипломом бакалавра есть реальная возможность продолжить обучение на более высоком уровне - получить целевое место от предприятия для учебы в магистратуре.

Вопросов у студентов было, конечно же, много. Они спрашивали не только о том, как пройти практику и устроиться на работу, но и о том, как работает предприятие, какова его экологическая повестка, ведь среди присутствующих было немало студентов-экологов, которые хотят применить свои силы и знания на предприятии, внедряющем самые современные и передовые экологические технологии.

- Мы надеемся увидеть вас на производственной практике, а потом и в качестве сотрудников нашего предприятия, - подытожил встречу генеральный директор «Росводоканал Омск» Сергей Шелест.

Важно

В будущем году впервые на омском водоканале студенты ОмГАУ смогут не просто пройти производственную практику, но и оплачиваемую стажировку.