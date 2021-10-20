Омский мясник задолжал своим работникам 3,3 миллиона рублей

Омский предприниматель не выплатил зарплату 90 сотрудникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура обратила внимание на большие задолженности перед работниками у индивидуального предпринимателя. Он занимался переработкой мяса и изготавливал мясные изделия, но прогорел и арбитражный суд признал его банкротом. Несмотря на это за два года он успел задолжать зарплату 90 работникам. В сумме вышло около 3,3 миллионов рублей.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать бизнесмена выплатить долги работникам. Суд рассмотрел все представленные доказательства и удовлетворил исковые требования. Выплату долгов ведомство взяло под контроль. Тянуть с исполнением решения суда предприниматель не стал и погасил долги по зарплате в полном объеме.