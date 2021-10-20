В Омске разыскивают двух мужчин, укравших банковскую карту у ребенка

Так выглядит один из предполагаемых воришек. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию обратилась 63-летняя омичка. Она заявила о пропаже своей банковской карты. Точных обстоятельств ее исчезновения никто не знает, ведь перед этим с карточкой женщина отправила внучку в магазин. Девочка сходила за продуктами в магазин на 11 Амурской, а когда вернулась, то увидела, что карты нет. Не успела пенсионерка опомниться, как ей на телефон стали приходить смс о списании денег. Неизвестные потратили с карточки 6 тысяч рублей.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения в магазинах, где расплачивались карточкой, полицейские вычислили дух мужчин. Не известно точно, украли они карту, или девочка оставила ее на прилавке, а мужчины забрали, но возвращать владельцу карту они не стали, а воспользовались по своему желанию.

Теперь их разыскивает полиция. Если вы видели этих людей или знаете, где они могут находиться, сообщите в полицию по телефонам: 792402, 89514058283 или 02.