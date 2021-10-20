Квартиру омской пенсионерке, которая 35 лет прожила в железной бочке, могут купить уже в пятницу

В этом ужасном месте Светлане Черновой и ее питомцам - собаке и кошке - осталось пожить всего несколько дней. Фото: Анна МИКУЛА

История пенсионерки Светланы Черновой, 35 лет прожившей в металлической бочке, видимо, уже совсем скоро подойдет к счастливому финалу.

Сама Светлана Васильевна немного поторопилась нас обрадовать и уже утром рассказала, что квартиру – именно ту однушку с балконом, которая всем так понравилась, – ей уже купили.

Как выяснилось чуть позже, это не совсем так. Блогер Елена Тришина, благодаря которой эти невероятные события оказались возможны, уточнила «КП-Омск», что квартира пока не куплена. Впрочем, это лишь формальность, документы уже готовятся. Менее чем за сутки благодаря подписчикам Елены удалось собрать более половины необходимой суммы. По состоянию на обед четверга, 20 октября, уже переведено 1,4 млн рублей. Переводы продолжают поступать. В течение следующих суток организаторы надеются завершить сбор.

Если все пройдет без непредвиденных накладок, сделка будет заключена в пятницу.

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