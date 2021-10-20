В Омске ужесточили контроль за соблюдением масочного режима в транспорте. Фото: Андрей АБРАМОВ

С ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки и введением новых ограничений власти ужесточают контроль за тем, как соблюдаются уже действующие. Накануне прошел рейд по проверке масочного режима в транспорте. На остановке «Улица Рождественского» участники рейда ловили нарушителей.

Список отговорок у омичей самый разный: забыл маску дома, она не защищает и даже стандартное забыл. Правда, отпетых ковид-диссидентов не встретилось. Теперь забывчивым пассажирам придется платить штраф - на них составили протоколы.

- Мероприятия по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте на территории региона проводятся регулярно. Три раза в неделю проходят контрольно-проверочные мероприятия, – пояснил эксперт министерства региональной безопасности Омской области Глеб Скабеев. – Сегодня можно сказать, что в среднем 90% омичей соблюдают масочный режим. Динамика положительная. Хочу напомнить жителям о необходимости соблюдать масочный режим в местах массового пребывания и транспорте.