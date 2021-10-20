Из-за ковида в Омске перенесут большой концерт Zivert

Омским фанатам певицы придется подождать ее большого концерта почти год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске продолжают действовать запреты на проведение массовых мероприятий. Запреты коснулись и нескольких ожидаемых концертов, которые должны были пройти в городе. Недавно мы рассказывали о том, что все октябрьские концерты отменил клуб «Ангар». Теперь стало известно. Что переносится и выступление певицы Zivert в «Красной звезде».

По информации мэрии Омска, подождать поклонникам придется около года. Выступление было назначено на 31 октября 2021 года, а переносят его почти на 8 месяцев, на 2 июля 2022 года. Купленные билеты будут действительны на новую дату. При желании их все же можно будет сдать и вернуть деньги.