«Росводоканал Омск» назвал лучших и худших плательщиков по итогам девяти месяцев

«Росводоканал Омск» актуализировал данные о добросовестных плательщиках и должниках в рамках информационного проекта «Доска почёта/Угол позора» по итогам девяти месяцев 2021 года. Цель проекта - напомнить о важности своевременных платежей за потребленные услуги и призвать потребителей к диалогу. Данные приведены по состоянию на 20 октября.

Среди управляющих компаний города можно выделить постоянных участников своеобразного антирейтинга, для которых оплата потребленного на общедомовые нужды ресурса, не входит в приоритет платежей данных управляющих организаций. Дольше всех копят долги – ООО «УК «Первомаец» (126,2 тысячи рублей), ООО «УК «Рутас» (100 тысяч рублей), ТСН «Мостоотряд, д. 63» (104,5 тысяч рублей), ООО «Альтернатива» (74,8 тысяч рублей), УК «Зелёный остров» (66 тысяч рублей) и УК «Омское ЖКХ» (201,9 тысяч рублей).

Несколько садоводств так и не рассчитались за воду, поставленную в летний период. Это некоммерческое товарищество садоводов «Радуга-2» (долг 145 тысяч рублей), СНТ «Сибирский садовод – 3» (долг 153 тысяч рублей), СТН «Профтехобразование» (долг 172 тысячи рублей). Члены садовых товариществ должны понимать, что подключение к воде в следующем году при непогашенных долгах будет для них проблематичным.

В числе хронических должников ООО «Университет экологических проблем». Организация уже 8 месяцев копит долги за прием сточных вод ассенизаторских машин. Сумма долга превысила 20 тысяч рублей. Долг банного комбината №2 более 300 тысяч рублей - эта сумма сформировалась за 5 месяцев. Следует отметить, что с комбинатом заключено соглашение об отсрочке, которое исполняется. В рейтинг должников попало и ООО «Кинопрокат Омск Плюс». С июля по сентябрь организация задолжала омскому водоканалу 157 тысяч рублей.

Для поставщика коммунальных ресурсов своевременная оплата потребленных услуг – это гарантия ремонтных и профилактических работ, а значит, и стабильной подачи воды и оказание услуг водоотведения.

Особую благодарность «Росводоканал Омск» выражает предприятиям, которые соблюдают договорные обязательства и своевременно оплачивают за оказанные услуги. По итогам 9 месяцев текущего года это – МП г. Омска «ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ», ООО «Юнилевер Русь», БДОУ г. Омска «Детский сад присмотра и оздоровления № 385», ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Омский», Ассоциация «ХК «АВАНГАРД», ПАО «Сатурн», ОмГУПС, ООО «УК «Эталон» и ООО «ЖКО «Парковый».