В омском правительстве разъяснили, как сибирякам проходить в театры по QR-кодам Фото: ВКонтакте

С 8 ноября только при их предъявлении можно будет попасть в театры, музеи и на концерты. В Роспотребнадзоре предлагали ту же самую пропускную систему ввести и для торговых центров, ресторанов, кинотеатров и фитнес-центров. Но пока власти не стали распространять эти меры на бизнес.

Появился указ, подписанный губернатором. В документе все эти вещи разъясняются. QR-коды распространяются на всех омичей, которым на момент посещения театра, музея или концерта исполнилось 18 лет. С 8 ноября зритель помимо билета обязан предъявить QR-код, свидетельствующий о том, что ему поставили оба компонента прививки от коронавируса. Код можно показать с телефона в аккаунте Госуслуг или распечатанный заранее на бумаге.

Для тех, кто не имеет аккаунта на Госуслугах, предусмотрена справка из поликлиники с подписью главного врача медучреждения о прохождении вакцинации, либо подтверждение факта перенесенной коронавирусной инфекции в последние полгода.