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Общество20 октября 2021 13:05

В Омской области впервые зафиксировали более 400 заболевших ковидом за сутки

Это максимальное число заболевших, которое фиксировали за все время пандемии
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омской области зафиксировали новый рекорд по заражению ковидом.

В Омской области зафиксировали новый рекорд по заражению ковидом.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области ситуация с ковидом продолжает быть напряженной. В последнее время заболеваемость снова начала расти. По данным Роспотребнадзора, в Омской области за сутки зафиксировали 402 случая заражения ковидом. Это самое большое число суточных заражений, которое фиксировали в Омской области. В третья волну показатели вплотную подбирались к 400, но так и не перешагнули эту отметку. С начала пандемии в регионе теперь насчитывается 92 111 заболевших.

Выздоровел сегодня 151 омич. В последние дни это средний показатель. С начала пандемии в области удачно переболели 72 648 человек.

Продолжают фиксировать и летальные исходы. Здесь пока тоже нет резких скачков. За сутки зафиксировали 8 смертей. Всего с начала пандемии умерли 2 361 человек.