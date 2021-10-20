В Омской области впервые зафиксировали более 400 заболевших ковидом за сутки

В Омской области зафиксировали новый рекорд по заражению ковидом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области ситуация с ковидом продолжает быть напряженной. В последнее время заболеваемость снова начала расти. По данным Роспотребнадзора, в Омской области за сутки зафиксировали 402 случая заражения ковидом. Это самое большое число суточных заражений, которое фиксировали в Омской области. В третья волну показатели вплотную подбирались к 400, но так и не перешагнули эту отметку. С начала пандемии в регионе теперь насчитывается 92 111 заболевших.

Выздоровел сегодня 151 омич. В последние дни это средний показатель. С начала пандемии в области удачно переболели 72 648 человек.

Продолжают фиксировать и летальные исходы. Здесь пока тоже нет резких скачков. За сутки зафиксировали 8 смертей. Всего с начала пандемии умерли 2 361 человек.