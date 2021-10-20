Документы на участие в выборах мэра подал молодой юрист из Омска

На пост мэра появился еще один кандидат. Фото: Ксения УГЛАНОВА

Продолжает пополняться список желающих стать мэром Омска. Сегодня стало известно, что его пополнил 26-летний Александр Форс. Этот кандидат стал первым, кто собрал весь пакет документов. До него только пенсионер Телепенко не просто объявил об участии, но и принес часть документов в комиссию.

Александр Форс по образованию юрист. В 2017 году он организовал юридическую фирму ООО «Юридическая компания Право.ру», где являлся и учредителем и генеральным директором. Фирма просуществовала почти четыре года и закрылась, по данным открытых интернет источников, 20 октября 2021 года. Как раз перед началом приема документов на пост мэра Омска.

До Александра желание стать мэром изъявили еще пять человек. Среди них 74-летний пенсионер, экоактивист Николай Родькин, бизнесмен Юрий Шиян, рокер Сергей Троицкий и депутат омского горсовета Михаил Федотов.