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Общество20 октября 2021 12:41

Документы на участие в выборах мэра подал молодой юрист из Омска

Он стал первым кандидатом, который собрал все документы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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На пост мэра появился еще один кандидат.

На пост мэра появился еще один кандидат.

Фото: Ксения УГЛАНОВА

Продолжает пополняться список желающих стать мэром Омска. Сегодня стало известно, что его пополнил 26-летний Александр Форс. Этот кандидат стал первым, кто собрал весь пакет документов. До него только пенсионер Телепенко не просто объявил об участии, но и принес часть документов в комиссию.

Александр Форс по образованию юрист. В 2017 году он организовал юридическую фирму ООО «Юридическая компания Право.ру», где являлся и учредителем и генеральным директором. Фирма просуществовала почти четыре года и закрылась, по данным открытых интернет источников, 20 октября 2021 года. Как раз перед началом приема документов на пост мэра Омска.

До Александра желание стать мэром изъявили еще пять человек. Среди них 74-летний пенсионер, экоактивист Николай Родькин, бизнесмен Юрий Шиян, рокер Сергей Троицкий и депутат омского горсовета Михаил Федотов.