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20 октября 2021 12:37

На квартиру омичке, 35 лет прожившей в бочке, менее чем за сутки собрали 1,4 млн рублей

Это более половины необходимой суммы
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
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Светлана Чернова просуществовала во «временном» жилье несколько десятилетий. Фото: Елена Тришина

Светлана Чернова просуществовала во «временном» жилье несколько десятилетий. Фото: Елена Тришина

Продолжается сбор денег на квартиру Светлане Васильевне Черновой, почти 35 лет прожившей в металлической бочке. Этим занимается блогер из Москвы Елена Тришина. Рассказ о бедственном положении 64-летней пенсионерки из Омска она разместила лишь вчера, и ее подписчики уже активно подключились к помощи.

Как рассказала Елена Тришина «КП-Омск», уже собрано 1,4 млн рублей. Это более половины от необходимой суммы. Планируется, что за следующие сутки удастся собрать ее всю. Сделку по покупке квартиры запланировали на пятницу.