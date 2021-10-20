На квартиру омичке, 35 лет прожившей в бочке, менее чем за сутки собрали 1,4 млн рублей

Светлана Чернова просуществовала во «временном» жилье несколько десятилетий. Фото: Елена Тришина

Продолжается сбор денег на квартиру Светлане Васильевне Черновой, почти 35 лет прожившей в металлической бочке. Этим занимается блогер из Москвы Елена Тришина. Рассказ о бедственном положении 64-летней пенсионерки из Омска она разместила лишь вчера, и ее подписчики уже активно подключились к помощи.

Как рассказала Елена Тришина «КП-Омск», уже собрано 1,4 млн рублей. Это более половины от необходимой суммы. Планируется, что за следующие сутки удастся собрать ее всю. Сделку по покупке квартиры запланировали на пятницу.