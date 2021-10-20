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Общество20 октября 2021 12:13

Список мест, в которых нельзя гулять с собаками в Омске, решили доработать

Документ не приняли депутаты заксобрания
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В прежнем виде постановление о запрете на выгул собак на определенных территориях принимать не будут.

В прежнем виде постановление о запрете на выгул собак на определенных территориях принимать не будут.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне мэрия опубликовала проект постановления, в котором предлагали запретить выгуливать собак на определенных территориях. В список вошли места проведения массовых мероприятий, озеленные зоны, территории детских площадок, школ, больниц, а также пляжи.

Документ вызвал бурное обсуждение у омичей. Вопросы возникли к нескольким пунктам, особенно к зеленым зонам и пляжам. В документе никак не уточнялось, что именно считать зеленой зоной, и на каких пляжах запрещено гулять, ведь в Омске много диких пляжей, популярных у горожан.

Депутаты согласились с тем, что некоторые понятия сформулированы слишком абстрактно. Депутаты пришли к выводу о том, что нет никаких оснований запрещать прогулки на диких пляжах и озеленных улицах. В итоге проект постановления решили доработать.