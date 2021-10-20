Первый этап благоустройства «Зеленого острова» подходит к концу

Работы в парке еще ведутся, но большая их часть уже закончена. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В этом году в Омске приступили к масштабной реконструкции парка «Зеленый остров» в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Проект разделили на три этапа, и первый сейчас подходит к концу. Ход выполнения работ сегодня проверил исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин. Стоимость первого этапа реконструкции составила 65 миллионов. За эту сумму подрядчики должны были отремонтировать пространство от центральной аллеи до косы на полуострове. Там работы подходят к концу, осталось только установить туалеты, разделители для пешеходных и велодорожек и площадку для сбора мусора.

Подрядчик работает с опережением графика, поэтому решил выполнить работы, запланированные на следующий год. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Подрядчики в этом году начали и благоустройство парка в границах улиц Кемеровская и Старозагородная роща. Этот участок обойдется в 25,9 миллионов и относится ко второму этапу реконструкции, который должен был проходить в следующем году. Оценив силы. Подрядчик решил отремонтировать его в этом году. Строители почти закончили с укладкой плитки. Осталось еще поставить скамейки, закончить с оборудованием ливневки и подключить освещение.

- Подрядчик вышел за пределы контрактных сроков из-за большого объема работ и сложностей с поставками малых архитектурных форм. «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» как заказчик выставит пени и штрафные санкции. Но в целом работы первого этапа до ноября будут завершены, а в следующем году большая работа по благоустройству парка будет продолжена, - отметил Фомин.

В целом исполняющий обязанности мэра остался доволен ходом работ. Весь запланированный ремонт подрядчик пообещал закончить в установленные сроки. Неподалеку от парка в сквере Дружбы народов сейчас проходят работы по озеленению. В общем там высадили 40 молодых деревьев, 15 рябин и 25 краснолистных яблонь. Не только в сквере, но и в целом по городу довольно активно проходят озеленительные работы, особенно осенью, когда время для посадок наиболее благоприятное.

- Нужно больше новых деревьев, службам озеленения «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» необходимо расширять и разнообразить видовой состав деревьев, повышать квалификацию агрономов, - подчеркнул исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин. также он подчеркнул, что агрономам нужно больше внимания уделять уходу за зелеными насаждениями.