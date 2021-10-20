Населённые пункты Омской области обойдут 3 445 временных переписных работников

Переписчики облачены в фирменную экипировку Всероссийской переписи населения: голубой жилет со светоотражающими элементами и эмблемой переписи, брендированный шарф. При себе они обязательно имеют удостоверение Росстата, действительное при наличии паспорта, и планшетный компьютер со встроенной программой опроса.

Переписчики постучат в каждый дом или квартиру на своём счётном участке. Если человек уже успел пройти перепись населения на портале Госуслуг, то последует единственный вопрос: все ли члены домохозяйства прошли перепись? – и просьба показать код подтверждения участия в переписи. Цифровой или QR-код необходим для исключения двойного счёта в процессе обработки данных. Граждане, ещё не прошедшие перепись, ответят на вопросы переписного листа: 23 вопроса формы «Л» («Лично о вас») и 10 вопросов формы «П» («Помещение»).

Перепись населения базируется на принципе доверия гражданам. Переписчик не вправе требовать от собеседника предъявления паспорта или других документов. Участник переписи сам решает, как именно ему отвечать на вопросы переписного листа. Ответы фиксируются исключительно со слов и являются конфиденциальной информацией. Персональные данные в переписной лист не вносятся.

Переписчики будут работать до 14 ноября 2021 года. Вопросы, возникшие при общении с переписчиками, граждане могут задать операторам горячей линии Омскстата (3812) 23-87-11 ежедневно с 8 до 20 часов.