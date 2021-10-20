В Москаленском районе Омской области из отставки временно вернули судью

Новые назначения прошли не только в районных, но и городских судах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне стало известно, что из отставки вернется один из судей в Омской области. По запросу председателя Омского областного суда Петра Трапезникова к полномочиям на год вернется и почетной отставки Владимир Луцык, сообщает «СуперОмск». Это время он проработает на судебном участке №102 в Москаленском районе.

Также стало известно и об изменениях в кадровом составе омских судов. В Октябрьском районе за судебный участок №64 будет отвечать Мария Дроздова. А на судебный участок №109 в том же районе назначили Алену Якименко.