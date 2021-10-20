Евгений Фомин проверил благоустройство общественных территорий по нацпроектам

С рабочим объездом временно исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин побывал на объектах, которые реконструируют по нацпроектам. Первым и одним из самых важных стал ДК «Звездный». Здесь еще Оксана Фадина обращала внимание на проблемы с задержками. Сейчас работы проходят в штатном режиме. Подрядчик уже закончил первую очередь реконструкции и даже приступил ко второй, которая была запланирована только на следующий год. По этой причин сроки выполнения сдвинулись на 1 ноября. Планируется, что после этого частично преобразится площадь перед входом.

- Площадь у ДК «Звездный» давно требовала ремонта. В этом году мы начали эту большую работу. Без «дополнительных» затрат не обошлось. Здесь колоссальный объем невидимых глазу обывателя работ, в том числе земляных, с подпорными стенками и лестницей. Поэтому помимо основного объема работ первого контракта, который подрядчик уже завершил, до начала ноября на центральной площади уложат гранитные плиты, - рассказал Фомин.

Также врио мэра посетил парк «Зеленый Остров», где сейчас проходит первый этап масштабной реконструкции, рассчитанной на три года. Там строители заканчивают укладку тротуарной плитки на пешеходных дорожках, монтируют линии электроосвещения. Закончить обещают до конца месяца. Этот же подрядчик занимался благоустройством улицы Кемеровской. Она находится рядом с парком и закончена на 96%. Осталось только оборудовать съезды. Уже на следующей неделе пройдет приемка объекта, несмотря на то, что ремонт дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» запланирован на следующий год.