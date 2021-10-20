Синоптики объяснили причину утренних туманов в Омске

Туманы по утрам в последние дни не редкость. Фото: Алексей ФОКИН

Все чаще и чаще с приходом потепления в Омске наблюдаются туманы. Особенно по утрам. Из-за этого в городе уже не раз задерживали вылеты самолетов. Синоптики объяснили причину, по которой туманы в Омске образуются так часто и именно по утрам.

- Территория Омской области находится в антициклоне, в его западной, самой теплой, части. Для такой синоптической ситуации характерны туманы, - сказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко. - Это явление атмосферное, когда в воздухе образуются мельчайшие продукты конденсации водяного пара. Появлению туманов способствует и высокая влажность воздуха. Относительная влажность воздуха от 90 до 100% отмечается сейчас в районах западной половины Омской области.