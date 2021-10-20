Больше всего в Омске своей зарплатой недовольны секретари и психологи

Низкий уровень зарплат - одна из главных проблем Омска. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Интересное исследование подготовили специалисты SuperJob. Там решили узнать, какие специалисты меньше всего удовлетворены размеров своей зарплаты. Они опрашивали людей. Больше всего устраивает получка программистов. Ею довольны 45% таких специалистов. За год зарплатные предложения работодателей в этой сфере увеличились на 26,3 % в номинальном выражении.

На руководящих должностях довольных зарплатами меньше. Зарплата устраивает лишь каждого третьего босса. Среди омских юристов, экономистов и проектировщиков, по данным SuperJob, около 25% довольных своим доходов.

Меньше всего довольных зарплатой среди секретарей в Омске и психологов. Там недовольны уровнем дохода порядка 80%.

Добавим, что средний уровень зарплаты в Омской области, по данным госстатистики на март 2021 года, 37 748 рублей. Многие омичи уверены, что в реальности цифры гораздо ниже.