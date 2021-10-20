Губернатор держит на контроле подготовку к молодежному чемпионату мира по хоккею в Омске

Глава региона провел заседание организационного комитета по подготовке в Омске первенства мира по хоккею среди юниоров Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Глава региона провел заседание организационного комитета по подготовке в Омске первенства мира по хоккею среди юниоров. Одной из главных тем стало строительство нового спортивного комплекса «Арена». Обсуждалось и благоустройство прилегающей к нему территории.

Как рассказали в омском правительстве, ледовый дворец возводится в рамках государственно-частного партнерства между «Газпром нефтью», правительством РФ и правительством Омской области.

Александр Бурков поручил региональному Минстрою и и мэрии сформировать дорожную карту, чтобы разграничить по срокам проведение работ.

- В течение 2 недель предоставьте общую схему проведения ремонтных работ в комплексе – всё, что касается дорог, благоустройства, – подчеркнул губернатор.

Также рассмотрели вопрос об организации медицинского обеспечения турнира. Решается вопрос о техническом обеспечении медицинского штаба, о порядке проведения ПЦР-тестов. Готовятся также культурные программы в период проведения первенства, а также тематические фан-зоны.