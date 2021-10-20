В Омской области возбудили два дела по сговору при ремонте дорог

Сразу несколько омских организаций подозревают в сговоре при ремонте дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 октября областное УФАС возбудило два дела о нарушении антимонопольного законодательства. Первое – в отношении ООО «Стройсервис» и ООО «Сибирский региональный союз». Второе – в отношении АО «Омскавтодор» и ООО «Стройсервис».

В УФАС пришли к выводу, что представители указанных организаций вступили в сговор и намеренно снялись с торгов по ремонту и содержанию дорог «Омск-Тара» в Саргатском, Большереченском и Тарском районах и «Новоселецк–Таврическое–Нововаршавка» в Павлоградском и Нововаршавском районах. Все происходило в 2019-2020 годах.

Ранее стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении руководителей «Стройсервиса» и «Омскавтодора» Якова Вагнера и Алексея Шипилова.

Первый в интервью «КП-Омск» назвал происходящее недоразумением и сказал, что не чувствует за собой вины.

– Предполагаю, что это может быть из-за дороги Омск–Тара. Мы проиграли тот тендер. Я сделал один шаг на торгах и появился конкурент, – объяснил Вагнер. – Бороться мы не стали, потому что объект для нас очень неудобен. Во-первых, дальность возки съедает всю прибыль. Объект очень объемный, очень далеко находится. Во-вторых, когда начались эти торги мы уже получили два госконтракта на федеральные дороги. Этот объект был не очень-то интересен. Тендер проходил примерно в конце 2019 года.