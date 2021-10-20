На Омск надвигается похолодание до -2 и дожди

На следующей неделе синоптики обещают снег. Фото: ВКонтакте

Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей в ближайшую неделю. Нынешние выходные станут этой осенью одними из последних теплых деньков. Еще в понедельник, 25 октября, будет +12, а дальше температурный столбик поползет вниз.

Уже во вторник, 26 октября, днем обещают всего лишь +7. В Омскую область придут дожди, временами с мокрым снегом. Погода продолжит ухудшаться и дальше. С 27 октября даже днем синоптики прогнозируют минусовую температуру. Днем будет от -1 до -3, ночами и вовсе начнет подмораживать до -6. При этом в регионе установится влажная погода с различными осадками. Дождь будет сменять мокрый снег. При этом в городе будет очень пасмурно.

К следующим выходным похолодание продолжится и тепло в Омск уже не вернется.