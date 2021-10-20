Полежаевское издание "Записок из мёртвого дома" передадут в Президентскую библиотеку

Накануне в Омске состоялась презентация лимитированного издания книги Ф. М. Достоевского "Записки из мёртвого дома". Его сделал благотворительный фонд "Духовное наследие", членом которого является бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев.

На обложке новой книги мокрые стекла в оконной раме, за которым изображен сам автор. По задумке авторов, перекрестие рамы символизирует крест. Это связывают с тем, что из ссылки писатель вернулся одухотворенным. Каждый экземпляр в ручную обработан специальным составом. Благодаря этому при прочтении книги можно почувствовать специфический запах.

Ещё одной особенностью стали иллюстрации. Их сделала омский художник Георгий Кичигин. Иллюстрации сделаны на специальной рыхлой бумаге.

Как рассказали на презентации издатели, один из экземпляров отправится в Президентскую библиотеку, также по одному экземпляру получат омские городские библиотеки.