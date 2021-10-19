В Омске поймали банду, переделывавшую пневматическое оружие в боевое

Несколько омичей занимались переделкой оружия из пневматического в боевое.

В Омске поймали банду, которая занималась переделкой оружия. Один из членов банды заказывал в Интернете и получал по почте или через службу доставки пневматическое, сигнальное или охолощенное оружие. После этого вместе с подельниками в подвалах и квартирах переделывали покупки под боевые патроны. Чтобы протестировать оружие, подельники приезжали к друзьям, а после этого продавали по завышенной стоимости.

Как отметили в пресс-службе ФСБ, у задержанных изъяли 13 переделанных пистолетов системы Макарова, детали для переделки и патроны в незначительном количестве. Но задержанного омича завели уголовное дело по статье за незаконное приобретение, хранение, сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов. Расследование по делу продолжается. Силовики работают с вещественными доказательствами и выясняют все обстоятельства совершения преступления.