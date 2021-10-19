Тепло в Омске сменится похолоданием и осадками

В конце недели омичам обещают обильные дожди. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока в Омске держится довольно теплая и солнечная погода для середины октября. Днем температура поднимается до +15 градусов, но уже завтра пойдет на спад. Синоптики прогнозируют до +10 градусов.

Резкое похолодание придет в регион в пятницу, 22 октября. В этот день по прогнозам, температура упадет до +4 градусов и начнутся осадки. Преимущественно пройдут дожди, но местами может выпасть и мокрый снег. Правда уже к воскресенью погода снова наладится, потеплеет до +12. А вот дожди сделают короткий перерыв и вернутся уже в начале следующей недели.