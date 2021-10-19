Омского следователя подозревают в фальсификациях по делу о поджоге дома экоактивистки

Перед законом придется ответить бывшему следователю, подозревающемуся в уничтожении улик Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омске завершили расследование по делу бывшего следователя, который занимался поджогом квартиры владелицы базы «Екатерининский бор» Людмилы Жуковой. Первый раз дом женщины с помощью коктейлей Молотова подожгли еще весной 2012 года, еще раз попытались спалить имущество в 2017 году. Сама Людмила и Общественный народный фронт, в котором она состоит, предполагали, что поджоги связаны с общественной деятельностью по защите бора. С этим обратились в прокуратуру.

Сейчас, как сообщает «Российская газета», расследование дела поджоге завершено. Сам поджигатель фактического наказания не понесет из-за истечения строка давности, а вот следователя, который вел дело, заподозрили в подлоге.

- Следователь принял заведомо для него незаконное решение о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу. Он фальсифицировал и уничтожил доказательства вины конкретного лица, действуя с единым преступным умыслом, направленным на незаконное освобождение злоумышленника от уголовной ответственности, - отметили в пресс-службе Следственного комитета.