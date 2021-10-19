Омич на «Тойоте» сбил 10-летнюю девочку на переходе

В районе Московки омич не заметил ребенка на пешеходном переходе.

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла сегодня в районе Московки. В обеденное время около 12:45 36-летний водитель за рулет «Тойоты» ехал по улице 6-я Станционная. Трагедия произошла неподалеку от остановки «Воинская» на пешеходном переходе без светофора.

Мужчина не заметил ребенка, переходившего дорогу по «зебре», и сбил девочку. По информации Госавтоинспекции, пострадавшей всего 10 лет. С места аварии ее забрала скорая помощь. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.