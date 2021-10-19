Ковидом в Омской области за сутки заразились 398 человек

В Омской области продолжат фиксировать около 400 новых случаев ковида в сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске продолжают бороться с распространением коронавируса. За сутки, по данным Роспотребнадзора, в регионе заразились 398 человек. За все время пандемии в Омской области заболели ковидом 91 709 человек.

Выздоровели за сутки 384 человека. В последние дни фиксировали гораздо меньше случаев выздоровления, около 150 человек. За все время пандемии в регионе справились с вирусом 72 497 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные исходы. За сутки умерли 9 человек, а за все время наблюдений этот показатель составил в Омской области уже 2 353 человека.