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Общество19 октября 2021 12:09

Ковидом в Омской области за сутки заразились 398 человек

Выздоровевших насчитали примерно столько же
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омской области продолжат фиксировать около 400 новых случаев ковида в сутки.

В Омской области продолжат фиксировать около 400 новых случаев ковида в сутки.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске продолжают бороться с распространением коронавируса. За сутки, по данным Роспотребнадзора, в регионе заразились 398 человек. За все время пандемии в Омской области заболели ковидом 91 709 человек.

Выздоровели за сутки 384 человека. В последние дни фиксировали гораздо меньше случаев выздоровления, около 150 человек. За все время пандемии в регионе справились с вирусом 72 497 человек.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные исходы. За сутки умерли 9 человек, а за все время наблюдений этот показатель составил в Омской области уже 2 353 человека.