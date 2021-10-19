В Омской области хотят привить от ковида 80% населения

В Омске планируют достичь уровня вакцинации в 80%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске продолжает распространяться коронавирус. В последнее время темпы заражения немного выросли, за неделю увеличились более чем на 3%, сообщали в Роспотребнадзоре. В ведомстве также предлагали жесткие ограничения на минувшем оперштабе. Но приняли их не полностью.

Одним из пунктов, которые члены оперштаба поддержали, стало увеличение числа вакцинированных. Охватить прививками необходимо 80% населения, считают в Роспотребнадзоре.

На сегодняшний день, по данным минздрава, в Омской области первым компонентом «Спутника-V» привиты 653 743 человека. Полностью завершили курс 549 372 человека, а дожидаются второй прививки 104 371 человек.