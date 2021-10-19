На ИННОСИБ-2021 приедут гости из Египта и Казахстана

Завершена электронная регистрация делегатов Х Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов, которая позволит организовать работу в дистанционно-очном формате.

За соблюдением санитарных норм будут следить обученные волонтеры. Они проведут термометрию, раздадут маски, распределят потоки участников, обеспечат безопасную рассадку гостей, будут проветривать помещения и проводить их обработку после каждого мероприятия. Так, актовый зал Конгресс-холла на 1 тыс. мест, где 22 октября состоится пленарное заседание Форума, посвященное национальным целям развития страны, сможет принять не более 250 человек. Делегаты заранее определили площадки, на которых будут работать.

В деловой программе ключевого дня форума будут очно участвовать около 400 гостей, в том числе представители более 20 российских регионов и эксперты из Египта и Казахстана. С помощью интернета подключатся к обсуждению повестки специалисты из Индии, Греции, Великобритании, Марокко и Республики Корея.

Большой интерес участников вызвала панельная дискуссия, посвященная преодолению социальными предпринимателями карантинного кризиса. Она начнется в 12 часов в Белом зале третьего этажа и пройдет под руководством программного директора АНО «Новые технологии развития» Ольги Щедриной (г. Москва). Одновременно в актовом зале с участием делегации Союза женщин России во главе с Екатериной Лаховой и представительниц «Альянса женских сил Казахстана» будут обсуждаться вопросы развития женского социального предпринимательства. На этих площадках будет не менее 40 гостей. По вопросам антикризисной повестки в режиме онлайн выступит профессор из Индии, занимающийся исследованиями рынка труда Сатьяджит Магумдар, а кандидат экономических наук, руководитель Общественного Фонда «Цифровая трансформация» Азиза Шужеева из Республики Казахстан расскажет о женском объединении очно.

После обеда с помощью Интернета подключатся к дискуссии о повышении эффективности социального предпринимательства (малый зал, 3-й этаж, ведущий – первый заместитель министра экономики Омской области Денис Кушнер) декан факультета предпринимательства и предпринимательской деятельности в Университете Хаддерсфилда из Великобритании Филип Клегг и эксперт по социальным инновациям из Греции Манолис Цувелекас.

На официальном закрытии форума 22 октября в 16.20 в Большом зале (4-й этаж) ожидается не менее 200 гостей, которые подведут итоги заседания и примут участие в торжественной церемонии награждения победителей регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект-2021».

Все антиковидные правила будут соблюдены и в первый «информационно-образовательный» день Форума 21 октября. Омский Союз журналистов проведет основные мероприятия Медиа-фестиваля в Региональном центре по связям с общественностью. Программы для студентов и начинающих журналистов будут сосредоточены в аудиториях Омского госуниверситета и Доме журналистов на ул. Ленина, 34. С учетом выставочных экспозиций организовано 8 тематических площадок, посвященных 150-летию омской прессы. Для участия в мероприятиях зарегистрировано свыше 200 участников.

Параллельно в тот же день с 12 часов Омский ЦИСС организует в Бизнес-инкубаторе (ул. Чапаева, 111) мастер-классы для социальных предпринимателей, которые посетят около 100 человек.

Все ключевые мероприятия ИННОСИБа будут транслироваться по интернету, тысячи жителей регионов России и зарубежных стран побывают на Омском форуме виртуально, а присутствовать очно на 35 площадках, включая стажировку для гостей 23 октября, смогут не менее 1 тыс. человек.