Историческое здание в Омской крепости хотят приватизировать

сейчас здание нуждается в ремонте. Фото: 2ГИС

Еще одно историческое здание в Омске, которое находится в аварийном состоянии, мэрия предлагает приватизировать. Изменения в проекте приватизации рассмотрят на заседании Омского городского совета.

Речь идет о строении по адресу улица Партизанская дом 5. Это одна из построек, находящаяся на территории Омской крепости. Часть зданий там уже отреставрирована, а часть все еще остаются невостребованными. По закону, нового собственника таким историческим строениям можно найти только путем открытого конкурса. Новый владелец будет обязан провести реконструкцию.