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Общество19 октября 2021 10:49

Историческое здание в Омской крепости хотят приватизировать

Новый собственник будет обязан его отреставрировать
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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сейчас здание нуждается в ремонте. Фото: 2ГИС

сейчас здание нуждается в ремонте. Фото: 2ГИС

Еще одно историческое здание в Омске, которое находится в аварийном состоянии, мэрия предлагает приватизировать. Изменения в проекте приватизации рассмотрят на заседании Омского городского совета.

Речь идет о строении по адресу улица Партизанская дом 5. Это одна из построек, находящаяся на территории Омской крепости. Часть зданий там уже отреставрирована, а часть все еще остаются невостребованными. По закону, нового собственника таким историческим строениям можно найти только путем открытого конкурса. Новый владелец будет обязан провести реконструкцию.