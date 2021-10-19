Омский вице-губернатор Ушаков объяснил, почему для общепита не ввели QR-коды

QR-коды для общепита пока не стали вводить. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 8 ноября вводятся QR-коды для музеев, кинотеатров и концертных залов. Посещать их смогут омичи лишь с сертификатами о вакцинации. Несмотря на предложения Роспотребнадзора, вводить коды в ресторанах и кинотеатрах омские власти пока не стали. Такое решение объяснил вице-губернатор Дмитрий Ушаков.

- Решение оперштаба принималось в горячих спорах и борьбе. Роспотребнадзор предложил ввести QR-коды при посещении общепита, торгово-развлекательных центров, спортивных объектов (в том числе фитнес-клубов, бассейнов, аквапарков), театров, кинотеатров, цирков.

Благодарен губернатору за поддержку бизнеса. И опять же если бы омские рестораторы не вакцинировали более 65% своих сотрудников, бизнес не был бы ответственным - решение могло быть обратным, - сказал Ушаков.

Он также призвал всех омичей вакцинироваться, чтобы мы могли как можно быстрее вернуться к обычно жизни.