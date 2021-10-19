«Росводоканал Омск»: должники в частном секторе могут лишиться благ цивилизации

Омский водоканал ограничит подачу воды потребителям, проживающим в частном секторе и имеющим задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения более двух месячных размеров платы.

Задолженность жителей частного сектора на 1 октября 2021 превышает 37 млн рублей. В ближайшую неделю услуга «водоснабжения» будет приостановлена для трех частных домов.

- В октябре нами подготовлено 295 уведомлений о задолженности на сумму почти 1,77 млн рублей. Не все документы удалось вручить собственникам жилья, однако, после встречи с представителями компании, жители частного сектора уже оплатили задолженность в размере 193 тысяч рублей. Мы понимаем, что причины неплатежей бывают разными, поэтому всегда идем навстречу, предлагая возможность реструктуризации задолженности. В отношении злостных неплательщиков, которые проигнорировали все наши предложения и предупреждения, мы вынуждены применять крайнюю меру - ограничение водоснабжения или водоотведения, - рассказывает коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Кроме того, за обратное подключение к сетям водоканала, должнику кроме обязательного погашения долга придется заплатить более 18 тысяч рублей. Поэтому не стоит доводить ситуацию до критической.

Омский водоканал напоминает о важности своевременных платежей за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, призывает потребителей оплачивать услуги ежемесячно и в полном объеме.