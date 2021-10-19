В Омске добавят 225 коек в ковидных госпиталях

В Омске увеличат количества мест в ковидных госпиталях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне в Омске прошло заседание оперштаба по коронавирусу. На нем обсуждали эпидемиологическую обстановку. В последнее время темпы заражения снова начинают расти. Об этом сообщает и Роспотребнадзор. На заседании решили увеличить число мест в ковидных госпиталях.

- Мы вынуждены сегодня оперативно дополнительно вводить 225 коек для больных COVID-19. Возросла нагрузка также на систему скорой помощи. Сегодня было принято решение по увеличению количества экипажей. Техника у нас для этого есть, - отметил Александр Бурков после заседания.

Также губернатор отметил, что в скорой есть дефицит врачей. Пока с этим справляются привлечением людей из других медучреждений и разделением существующих бригад.