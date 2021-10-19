В омском воздухе нашли повышенное содержание пыли

Перед выходными омичи дышали пылью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выбросами в Омске. Похоже, уже никого не удивить. Омичи часто замечают неприятные запахи и смог в разных районах города. На минувших выходных в городе обнаружили очередные загрязнения. На этот раз было превышено содержание пыли.

По данным Обь-Иртышского УГМС, перед выходными, 15 октября, в Центральном округе зафиксировали 1,6ПДК по пыли (взвешенным веществам). В других округах превышений не зафиксировали, хотя в целом уровень загрязнения воздуха был повышенный. Уже к субботе обстановка наладилась. Уровень загрязнений снова наблюдался пониженный.

На сегодня, 19 октября, синоптики прогнозируют также пониженный уровень загрязнения воздуха.