Ковидом чаще всего болеют работающие омичи

Среди наиболее подверженных риску заражения работники торговли, транспорта и бизнеса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омске прошел оперштаб по борьбе с коронавирусом. В нем традиционно приняли участие представители Роспотребнадзора. По их данным, за последнюю неделю темпы распространения ковида в Омской области значительно выросли. За неделю этот показатель увеличился на 3,6%.

Довольно предсказуемо, что самый большой процент заболевших фиксируют среди работающего населения в возрасте от 18 до 64 лет. Это 64,8% от общего числа заразившихся. Больше всего заражений приходится а работников тех сфер, которые часто контактируют с людьми, а именно торговля, почта, гостиничный бизнес, банки, работники транспорта, педагоги и строители.

Напомним, что по итогам заседания оперштаба принято решение продлить действующие ограничения и ввести QR-коды для посещения заведений культуры.