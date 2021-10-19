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Общество19 октября 2021 7:15

Ковидом чаще всего болеют работающие омичи

В Роспотребнадзоре назвали сферы, в которых люди подвержены наибольшему риску
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Среди наиболее подверженных риску заражения работники торговли, транспорта и бизнеса.

Среди наиболее подверженных риску заражения работники торговли, транспорта и бизнеса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне в Омске прошел оперштаб по борьбе с коронавирусом. В нем традиционно приняли участие представители Роспотребнадзора. По их данным, за последнюю неделю темпы распространения ковида в Омской области значительно выросли. За неделю этот показатель увеличился на 3,6%.

Довольно предсказуемо, что самый большой процент заболевших фиксируют среди работающего населения в возрасте от 18 до 64 лет. Это 64,8% от общего числа заразившихся. Больше всего заражений приходится а работников тех сфер, которые часто контактируют с людьми, а именно торговля, почта, гостиничный бизнес, банки, работники транспорта, педагоги и строители.

Напомним, что по итогам заседания оперштаба принято решение продлить действующие ограничения и ввести QR-коды для посещения заведений культуры.