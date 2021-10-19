На видео попало задержание в Омске банды фармацевтов-наркоторговцев

При обыске у фармацевтов изъяли 6 млн рублей. Фото: УМВД России по Омской области

В Омске раскрыли и задержали группу фармацевтов, занимавшихся незаконной торговлей наркотиками. 34-летняя владелица сети аптек вместе с сожителем и еще двумя фармацевтами поставили дело на поток.

Получая партию сильнодействующих препаратов, они избавлялись от упаковок и продавали их наркоманам по завышенной цене. Для конспирации пользовались сленговыми названиями веществ.

Сбыт наладили даже в другие регионы. Часть препаратов изъяли у покупателя из Ханты-Мансийска. У наркоторговцев при обыске изъяли 6 млн рублей. В общей сложности силовики установили 11 фактов продажи лекарственных препаратов налево.

– Уголовное дело, объем которого составил 25 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Уголовным законодательством за совершение указанного преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет.