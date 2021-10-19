QR-коды для посещения кино, театров и музеев введут в Омске в ноябре

Накануне в Омске прошло заседание опер штаба по борьбе с коронавирусом. Ещё за несколько дней до него стало известно, что обсуждать будут введение системы QR-кодов. Она действует уже во многих регионах, очередь дошла и до Омской области.

На заседании эту меру контроля приняли и даже ввели, но пока не везде. Ещё есть у омичей время свободно ходить везде. Ограничения начнутся с 8 ноября. Тогда предъявить QR-код нужно будет при посещении театров, кинотеатров, музеев и концертных залов.

Для походов в магазины и торговые центры коды пока решили не вводить. Но это будет следующим этапом, если ситуация не улучшится. Также, как следует из предложения Роспотребнадзор, последним этапом станет введение кодов в общественном транспорте. Но эти меры примут, только если ситуация с ковидом продолжит ухудшаться.