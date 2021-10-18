В Омской области на ремонт закроют два железнодорожных переезда

В Омской области на неделю закроют два железнодорожных переезда. Фото: Рамиль Галиев

Омичей и жителей области предупреждают об ограничении движения через два железнодорожных переезда. Оба они расположены на перегоне Фадино-стрела. Пресс-служба Госавтоинспекции предупреждает, что закрыты будут переезды на:

- 38 километре в районном поселении Таврическое с 21:00 18 октября до 21:00 25 октября;

- 27 километре в деревне Круч с 21:00 28 октября до 21:00 5 ноября.

Водителей просят быть внимательными при преодолении этих участков и обращать внимание на временные знаки дорожного движения, которые установят рядом с каждым переездом.