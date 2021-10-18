Омского бизнесмена будут судить за махинации с налогами на 28 миллионов

В Омске поймали бизнесмена на неуплате налогов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омске крупного бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, директор фирмы ООО «Ника-Омск» договорился с неустановленными пока людьми и уклонился от уплаты налога на добавочную стоимость на сумму более 28 миллионов рублей. Для этого он, как и многие, включил в налоговую декларацию ложные сведения о расходах фирмы за 2016-2017 года.

Сейчас следователи проводят обыски, допросы свидетелей, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Обвинения предъявлены бизнесмен по статье за уклонение от уплаты налогов, а это может грозить тюремным сроком до 6 лет, уточнили в пресс-службе Следственного комитета по Омской области.