«Транснефть - Западная Сибирь» продиагностировала 16 участков магистральных трубопроводов за три квартала 2021 года

АО «Транснефть - Западная Сибирь» подвело итоги диагностики производственной инфраструктуры за январь - сентябрь 2021 года. За три квартала текущего года предприятие выполнило внутритрубную диагностику 16 участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (МН и МНПП) общей протяженностью 884 км.

Цель - оценка состояния трубопровода для своевременного выявления и устранения дефектов для обеспечения надёжной эксплуатации МН и МНПП, соблюдения требований промышленной и экологической безопасности.

Были продиагностированы участки МН Омск - Иркутск, Александровское - Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженск - Красноярск и Красноярск - Иркутск, а также участок МНПП Омск - Сокур. Специалисты обследовали 5 ниток подводных переходов МН и МНПП через реки Кия, Кан, Енисей, Обь.

В рамках диагностического обследования проводится полноценный мониторинг внутренней и внешней поверхности трубы с использованием современных внутритрубных инспекционных приборов (ВИП) производства дочернего предприятия ПАО «Транснефть». Применялись два типа ВИП - магнитный комбинированный и ультразвуковой дефектоскопы. Среди их преимуществ - возможность обнаружения дефектов любой ориентации и дефектов геометрии трубы.

Кроме того, предприятие провело полную и частичную диагностику 13 резервуаров для нефти. Также было выполнено техническое диагностирование запорной арматуры на перекачивающих станциях АО «Транснефть - Западная Сибирь», насосов и безнапорных емкостей вспомогательных систем, магистральных насосных агрегатов и фильтров - грязеуловителей, установок катодной, дренажной и протекторной защиты, систем автоматики.

По итогам мониторинга состояния производственной инфраструктуры предприятия составлен план-график устранения выявленных дефектов.