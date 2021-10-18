В Омской области ковидом заразились 396 человек за сутки

В Омске продолжает расти заболеваемость ковидом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области продолжает оставаться напряженной ситуация с коронавирусом. Об этом говорят и данные федерального Рспотребнадзора. За последние сутки выявили 396 новых случаев ковида в регионе. За все время зафиксировали уже 91 311.

Выздоровел за сутки всего 151 человек. С начала пандемии общий показатель достиг 72 113.

Летальные случаи также продолжают фиксировать. За сутки в Омской области от ковида умерли 10 человек. Общий показатель с начала пандемии уже составил 2 344 смерти.

Как отмечают на сайте Стопкоронавирус.рф, Омская область достигла только одного из пяти показателе региона, свободного от ковида. Приводим все пять:

- Заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения;

- Охват тестированием не менее 200 на 100 тыс. населения;

- Уровень коллективного иммунитета не менее 80%;

- Занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 на 10;

- Загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива.

Пока Омская область достигла необходимых показателей только по второму пункту, касающемуся тестирования от ковида.